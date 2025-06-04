جاء إعلان المديرية العامة للدفاع المدني إطلاق طائرة الدرون المخصصة للإطفاء (صقر) المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، في حج هذا العام لأول مرّة، متمّماً للتكامل التقني، الذي يشهده موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن أرضاً وجوّاً، لتحقيق أعلى مستويات الراحة لأداء شعائرهم في منظومة التقنية الحديثة من الذكاء الاصطناعي إلى الطائرات بدون طيار، ومن الروبوتات متعددة اللغات إلى تطبيقات الهواتف الذكية.وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت إطلاق طائرة الدرون المخصصة للإطفاء (صقر) المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، ضمن منظومات المديرية لحج هذا العام (1446هـ)، وذلك في حالات الإطفاء أو الإنقاذ في الأماكن المرتفعة أو صعبة الوصول، وتعمل الطائرة لمدة (12) ساعة بارتفاعات عالية وحمولة تصل إلى نحو (40) كيلوجراماً بنظام إطفاء متعدد الأغراض وأنظمة إنقاذ وتحكم وأمان وكاميرات حرارية، مع إمكانية بث مباشر للموقع وقابلية الربط بمركز القيادة والتحكم، وتتعدد استخدامات طائرة الدرون (صقر) في المباني الشاهقة والمواقع الصناعية أو المحتوية على مواد خطرة والمناطق المزدحمة وحرائق الغابات، وتمتاز بسرعة استجابة عالية، وتقليل المخاطر على الأفراد، ودعم اتخاذ القرار عبر التصوير اللحظي.ويشهد الحج منظومة الاتصالات والتقنية المتكاملة، وطبقاً لمتحدث المنظومة أنه يتوفر أكثر من 10 آلاف نقطة وصول لخدمة الواي فاي بالمشاعر المقدسة، ونسبة الجيلين الخامس والرابع في المشاعر المقدسة تجاوزت 99%، وبالتعاون مع شركة أرامكو الرقمية، تم تنفيذ تجربة رائدة في إدارة الحشود باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تحليل البيانات عبر آلاف الكاميرات المنتشرة ومراقبة الحشود لحظياً، بما يسهم في توجيهها بسلاسة ومنع التكدس وضمان سلامتهم.وتتوافر عدة تطبيقات ذكية صممت خصيصاً لخدمة الحجاج، من بينها (توكلنا الحج) لتسهيل التصاريح والتنقل، و(أبشر) للوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية، إضافة للخرائط الذكية عبر الأساور الإلكترونية التي توفّر إرشادات وتفاصيل فورية بلغات متعددة، فيما تم نشر روبوتات تتحدث بعدة لغات في المشاعر، لتقديم الإرشاد والإجابة عن استفسارات الحجاج، إلى جانب روبوتات علاجية متنقلة، ومكانس كهربائية ذاتية الحركة تعمل على مدار الساعة للمحافظة على نظافة الساحات.