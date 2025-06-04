يواصل المركز الوطني للأرصاد تنفيذ أعماله التشغيلية وتقديم خدماته وبياناته الأرصادية في مشعر منى، استعداداً ليوم التروية، وذلك ضمن منظومة تكاملية تدعم خطط السلامة، تُسهم في تسهيل أداء مناسك الحجاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة والمساندة في المشاعر المقدسة، معتمداً على منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة والكوادر الوطنية المؤهلة؛ لتزويد الجهات ذات العلاقة ببيانات الطقس والظواهر الجوية المحتملة عبر تحديثات منتظمة تُصدر على رأس كل ساعة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرصد والتنبؤ.وتشمل خطة المركز في حج هذا العام مراقبة الأجواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، والمنافذ والمطارات والطرق المؤدية إليها، باستخدام رادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي وتغطية لأجواء المشاعر المقدسة بنسبة 100 %، بإشراف كوادر وطنية مدربة على أعلى المستويات، حيث عزز المركز في إطار التوسع بالتغطية الجغرافية، شبكة الرصد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بـ 16 محطة أوتوماتيكية، ومحطتين مأهولتين في منى وعرفة، تُصدر ما مجموعه 1920 نشرة جوية ساعية خلال موسم الحج، إلى جانب مركز رصد متنقل وغرفة عمليات متكاملة تعمل على مدار الساعة.ويصدر المركز خلال يوم التروية في مشعر منى (24) نشرة جوية ساعية، و(8) نشرات ساينوب، إضافة إلى تقارير خاصة حال وجود ظواهر جوية حادة، إلى جانب النشرات التحذيرية والإنذارات الآلية عبر النظام الآلي للإنذار المبكر عند الحاجة، وذلك ضمن منظومة الرصد في المشعر التي تضم محطة رصد مأهولة وأخرى أوتوماتيكية، إلى جانب مواصلة برامجه التوعوية والإعلامية من خلال مركز الإنتاج الإعلامي والتوعوي في مشعر منى؛ لتقديم النشرات الجوية والرسائل التوعوية بخمس لغات عبر 14 خدمة إعلامية ورقمية موجهة لضيوف الرحمن والجهات الميدانية، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل التصوير المتقدمة.وتوقّع المركز أن تسجّل درجات الحرارة العظمى في مشعر منى يوم التروية (40) درجة مئوية، والصغرى (29) درجة مئوية، مع سرعة رياح قد تصل إلى (65) كم/‏ساعة، ونسبة رطوبة تصل إلى (65%)، وسماء غائمة جزئياً تتخللها عوالق ترابية، مؤكداً استمراره في تقديم خدماته الأرصادية على مدار الساعة، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة آمنة لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيق أعلى درجات الطمأنينة خلال موسم الحج.