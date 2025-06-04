أعلنت وزارة العدل اكتمال جاهزيتها لمباشرة كوادرها المؤهلة خدمة الحجاج في المشاعر المقدسة باستخدام تقنيات عالية بما يختصر الوقت والجهد، ويسهم في إنجاز قضايا ضيوف الرحمن وعملياتهم التوثيقية بكفاءة وسرعة.وأكدت الوزارة تجهيز 18 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة، إلى جانب 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية الاحتياجات التوثيقية لضيوف الرحمن.وأكدت الوزارة جاهزية الدوائر القضائية، وتأتي الخطوة في سياق التكامل مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات قضائية وتوثيقية متكاملة لاحتياجات ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.وأشارت وزارة العدل إلى أن الحجاج يمكنهم أيضاً الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إلكترونية عبر منصة ناجز.يشار إلى أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدمات التوثيق للحجاج، ولمنسوبي القطاعات الأمنية والصحية، وغيرهم ممن يتواجدون ضمن نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة.