وضعت المملكة تقنية الوحدات الطبية المتقدمة في خدمة الحاج البسيط، في تطبيق عملي لشعار «الإنسان أولاً»، وفي موسم حج هذا العام دخلت أول وحدة متنقلة للسكتات الدماغية نطاق الخدمة في محيط المسجد الحرام، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مزوّدة بإمكانات تقنية وتشخيصية تضاهي ما يُستخدم في أفضل المراكز المتخصصة عالمياً.والوحدة مزوّدة بأشعة مقطعية متنقلة تُتيح تشخيص الحالة خلال دقائق، مع جهاز تصوير متطور لتحديد نوع السكتة، وفريق طبي متخصص يضم طبيب أعصاب، وأخصائي طوارئ، وممرضاً ومسعفاً، تُتيح هذه التجهيزات تقديم العلاج الميداني الفوري، خصوصاً في حالات الجلطات، حيث يُعد عنصر الوقت حاسماً في إنقاذ حياة المريض وتقليل الآثار العصبية المحتملة، ويتم صرف أدوية إذابة الجلطات داخل الوحدة بإشراف مباشر من استشاريين، ضمن منظومة دقيقة تتكامل مع شبكة طبية ميدانية شاملة وفّرها قطاع الصحة لضيوف الرحمن. وتعد الوحدة جزءاً من مبادرة “حج بصحة”، التي تهدف إلى إيصال الرعاية المتخصصة للحاج في موقعه، وتقليل الضغط على المستشفيات، وتسريع قرارات التدخل الطبي في اللحظات الحرجة.