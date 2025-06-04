تعدد تجربة الحج هي ذكرى عالقة في الذاكرة، وشهادة لخدمات وفرتها الجهات الحكومية والخدمية والقطاع الثالث والمجتمع المدني لتحقيق راحة الحجاج.الحاج أحمد محمود عبد العال من مصر، عبر عن سعادته الكبيرة بتجربته في الأراضي المقدسة، و أشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يؤدي فيها الحج، واصفاً رحلة هذا العام بأنها الأفضل على الإطلاق في التنظيم والترتيب: «كانت الإجراءات دقيقة وحاسمة، الجميع يعملون بجد لضمان أن تسير الأمور على أكمل وجه، هذا التنظيم، جعل الجميع يشعر بالسعادة الغامرة في الأرض الطاهرة».ويعرب الحاج أحمد عن شعوره بالاعتزاز بوجوده وسط إخوة عرب آخرين، مؤكداً أن المناسبة تعزز الروابط الأخوية بين الحجاج. «تمنيت أن يكون جميع أفراد أسرنا معنا في هذه الأيام المباركة».يخطط أحمد للعودة في العام القادم مع أسرته، ليشاركهم هذه التجربة الروحية الفريدة. وعن الإجراءات التي مر بها منذ وصوله، إلى أشار إلى أنها كانت منظمة بشكل ممتاز. «منذ اللحظة التي وطأت فيها قدماي المطار، كانت الأمور تسير كما ينبغي وتمت مراجعة أوراق الحج بسرعة وكفاءة».. وينصح الحاج أحمد بالالتزام بالأنظمة والقوانين التي سنتها الأجهزة المعنية السعودية.. داعياً إلى عدم المجازفة بدخول مكة والمشاعر بلا تصريح.