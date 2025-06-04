أعاد الكادر الطبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة النبض لحاج بعد أن توقف قلبه أثناء أدائه طواف القدوم، غير أن حجه لم يتوقف ليعلن الأطباء له: «بإذن الله ستكمل حجك.. لقد كتب الله لك الحياة».العبارات تؤكد عمق الرسالة الصحية التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن فتمتزج الإنسانية بالتخصص، والرحمة بالعلم، والإخلاص بالجاهزية، إذ أسهم التدخل السريع من قبل منظومة الرعاية الصحية العاجلة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة الحاج الذي تعرض لانهيار مفاجئ بعد معاناة طويلة من ضعف مزمن وشديد في عضلة القلب، ما أدى إلى توقف متكرر في النبض، وأصبحت حياته على المحك.سقوط الحاج اليمني حدث أثناء الطواف، إذ ظهر متثاقلاً بخطاه حول الكعبة، واختنق صدره، وارتبك إيقاع قلبه، وسقط مغشياً عليه، لتقوم الطواقم الطبية بتقديم الرعاية الأولية، ونقله على وجه السرعة، واستُقبل كحالة طارئة من الدرجة القصوى، وبدأ الفريق الطبي المتخصص سباقاً دقيقاً مع الزمن، ونجح الفريق في إجراء الفحوصات العاجلة التي كشفت ارتجاعاً شديداً في الصمام الميترالي، واضطراباً حاداً في الضفيرة الكهربائية للقلب، ما تسبب في توقف القلب أكثر من مرة. وبكفاءة طبية عالية، تقرر إجراء عملية إصلاح متقدم للصمام باستخدام القسطرة ومشبك الصمام (Mitral Clip)، إضافة إلى زرع جهاز منظم لضربات القلب يعوّض الخلل الكهربائي، ويعيد انتظام النبضات.قصة الحاج اليمني لم تنتهِ فما أن استقرت حالته الصحية واستعاد وعيه حتى علا صوته المتعب متسائلاً بحزن: «هل سأكمل حجي؟ أم كُتب لي أن أتوقف هنا؟».. كلمات خرجت من قلب يائس، لم يكن يعلم أن لحظة الفرج أقرب مما يتصور، وبلهجة طمأنينة وإحساس بالمسؤولية، أخبره الفريق الطبي: «بإذن الله ستكمل حجك.. كتب الله لك الحياة».