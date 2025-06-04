أعاد الكادر الطبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة النبض لحاج بعد أن توقف قلبه أثناء أدائه طواف القدوم، غير أن حجه لم يتوقف ليعلن الأطباء له: «بإذن الله ستكمل حجك.. لقد كتب الله لك الحياة».
العبارات تؤكد عمق الرسالة الصحية التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن فتمتزج الإنسانية بالتخصص، والرحمة بالعلم، والإخلاص بالجاهزية، إذ أسهم التدخل السريع من قبل منظومة الرعاية الصحية العاجلة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة الحاج الذي تعرض لانهيار مفاجئ بعد معاناة طويلة من ضعف مزمن وشديد في عضلة القلب، ما أدى إلى توقف متكرر في النبض، وأصبحت حياته على المحك.
قصة الحاج اليمني لم تنتهِ فما أن استقرت حالته الصحية واستعاد وعيه حتى علا صوته المتعب متسائلاً بحزن: «هل سأكمل حجي؟ أم كُتب لي أن أتوقف هنا؟».. كلمات خرجت من قلب يائس، لم يكن يعلم أن لحظة الفرج أقرب مما يتصور، وبلهجة طمأنينة وإحساس بالمسؤولية، أخبره الفريق الطبي: «بإذن الله ستكمل حجك.. كتب الله لك الحياة».
العبارات تؤكد عمق الرسالة الصحية التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن فتمتزج الإنسانية بالتخصص، والرحمة بالعلم، والإخلاص بالجاهزية، إذ أسهم التدخل السريع من قبل منظومة الرعاية الصحية العاجلة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة الحاج الذي تعرض لانهيار مفاجئ بعد معاناة طويلة من ضعف مزمن وشديد في عضلة القلب، ما أدى إلى توقف متكرر في النبض، وأصبحت حياته على المحك.
قصة الحاج اليمني لم تنتهِ فما أن استقرت حالته الصحية واستعاد وعيه حتى علا صوته المتعب متسائلاً بحزن: «هل سأكمل حجي؟ أم كُتب لي أن أتوقف هنا؟».. كلمات خرجت من قلب يائس، لم يكن يعلم أن لحظة الفرج أقرب مما يتصور، وبلهجة طمأنينة وإحساس بالمسؤولية، أخبره الفريق الطبي: «بإذن الله ستكمل حجك.. كتب الله لك الحياة».