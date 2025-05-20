نوه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما تحظى به المنطقة ومحافظاتها من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله، من المشروعات التنموية والخدمية التي تحقق النماء والرفاهية للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر محافظة شرورة اليوم، مشايخ المحافظة، بحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، وذلك ضمن جولته التفقدية للمحافظة.

وأكّد أمير منطقة نجران أهمية دور مشايخ القبائل في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، حاثاً على مضاعفة المسؤولية؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في خدمة الوطن والمواطن.

من جانبهم، عبر المشايخ عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على زيارته لمحافظة شرورة، سائلين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على الوطن أمنه واستقراره.