استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك، بعد حصولهم على جائزة أفضل تحالف فريق الروبوتات على مستوى المملكة ومشاركتهم في تحدي فريست للروبوتات وتحقيقهم مراكز متقدمة، التي أقيمت أخيراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور المشرف العام على المدارس إبراهيم بن حسين العُمري.وهنأ أمير تبوك الجميع بهذا الإنجاز، مشيداً بتحقيق أبناء المنطقة جائزة أفضل تحالف على مستوى المملكة وتمثيلهم الوطن وحصولهم على مراكز متقدمة في مسابقة تحدي فيرست التقني.وقال في حديثة للطلاب والطالبات: «أنا سعيد بأن التقيكم وأفخر وأفاخر بكم، وبلادكم -للمولى عز وجل الحمد- بلاد تحقيق الأحلام، وتملك كل المقومات، التي تساعدكم على تحقيق الإنجازات، وتهيئ لكم الفرص للنجاح والابداع، مؤكداً أهمية الاستمرار على هذه الوتيرة المميزة من الجهد والعمل».في السياق ذاته، يرعى أمير منطقة تبوك، مساء غداً (الأربعاء)، حفل جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ38، ويكرم المتميزين في مجالات الجائزة المختلفة التي تشمل جوائز التميز في الخدمة المجتمعية للأفراد والمنشآت، والتميز في الإبداع والابتكار، وجائزة التفوق العلمي. ‏من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام للجمهورية الفرنسية بجدة محمد نهاض والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حاليّاً، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.