رأس أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع لجان العفو بالمنطقة، بحضور ممثلي الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

واستعرض الاجتماع آليات تنفيذ قواعد العفو، والإجراءات المتبعة؛ لتسريع إنهاء المعاملات، وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية؛ لضمان تطبيق قواعد العفو وفق المعايير والضوابط المحددة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز المعاملات، بما يحقق الأهداف المرجوة، ويعكس حرص القيادة على تسهيل الإجراءات وتيسيرها بشكل فعّال ومنظم.