نوّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على رؤساء البلديات، إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل مع المقاولين المتعاقدة معهم الأمانة لأعمال إعادة تأهيل وسفلتة الشوارع في المنطقة، وذلك استمراراً لجهودها ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى أداء الطرق، مشيراً لحرص الأمانة على تحقيق رضا المستفيدين، ورفع مستوى سلامة الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع تحسين المشهد الحضري الذي عقده اليوم (الثلاثاء)، 22/11/1446هـ، لمناقشة إنجازات الأمانة والبلديات في معالجة التشوه البصري بالمنطقة ضمن أعمال برنامج تحسين المشهد الحضري، واستعراض مؤشرات القياس لأداء البلديات، بحضور الوكلاء ورؤساء البلديات، بمقر الأمانة.

واطّلع الجبير على عرض غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الذي تضمّن جهود الأمانة في معالجة التشوهات البصرية، شمل عرض الرسم البياني للتغطية الرقابية في المناطق ذات الأولوية ومستجداتها في الفترة من 1 مايو، وحتى 20 مايو 2025، إضافة إلى التغطية الرقابية في مناطق التوسعة.

كما ناقش ضمن العرض الزيارات الرقابية لمشاريع الحفريات، وسبل التعامل مع الحواجز للمشاريع، مع عرض نماذج تمت مناقشتها، تلاه عرض تحليل أداء البلديات للربع الأول لكل من الرفيعة، وقرية العليا، والجبيل، ومليجة، وجوف بني هاجر، وعين دار.

وعرضت الإدارة العامة لتنسيق المشروعات إحصاء تصاريح الرقابة والمخالفات للأسبوع الثالث من الفترة 15 وحتى 20 مايو 2025، إذ تضمن مؤشر رخص الحفريات عدد الرخص لعدد من القطاعات، فيما بلغ إجمالي الزيارات الرقابية 140 زيارة ما بين زيارات استشاري مراقب ومراقبي البلدية، إضافة إلى خدمات تنسيق أعمال البنية التحتية، والمشاريع المطروحة ضمنها ومزودي الخدمة للمشاريع.

واختتم الاجتماع بعرض تقرير بلاغات التشوه البصري للإدارة العامة للموثوقية والأداء، من تاريخ 1/1/2025م وحتى 17/5/2025م، والذي تضمن بلاغات التشوه البصري في أمانة المنطقة الشرقية، إذ بلغ عدد المناطق المستهدفة 26660 منطقة، بإجمالي عدد طلبات 10522 طلبا، و35557 إجمالي البلاغات، كما تضمن العرض بلاغات التشوه البصري في الأمانة (عدسة بلدي)، كما جاء ضمن العرض تقرير الجهات الخدمية.