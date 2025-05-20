كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، البنك العربي الوطني anb، ممثلاً بالرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد خالد الراشد؛ تقديراً لدور البنك شريكاً استراتيجياً لدعم حفل تخريج الدفعة الـ21 من طلاب وطالبات جامعة طيبة للعام الجامعي 1446هـ.

وجاء هذا التكريم تقديراً لإسهامات البنك الفاعلة في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وحرصه الدائم على الاستثمار في الإنسان والتعليم وتعزيز مفاهيم الابتكار والاستدامة والتميز باعتبارها محاور أساسية لبناء القدرات، ومكوناً رئيساً لرؤية المملكة الطموحة، وجوهراً لمستهدفاتها.

وشهد الحفل تدشين الهوية المؤسسية الجديدة لجامعة طيبة واستراتيجيتها الواعدة، التي ترتكز على قيم الانتماء والتميّز والاستدامة، لتكون منطلقاً نحو مستقبل أكاديمي ومجتمعي رائد.

وفي كلمتها خلال الحفل أكدت رئيسة الجامعة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد أن الجامعة تحتفل بتخريج أكثر من 11 ألف طالب وطالبة، مشيدةً بدعم القيادة الحكيمة لقطاع التعليم، ومعلنة انطلاق مرحلة التحول المؤسسي للجامعة، استجابةً لمبادرة «طموح»، التي تم من خلالها مراجعة الهوية وصياغة استراتيجية جديدة ترتكز على التميز الأكاديمي والشراكة المجتمعية، وعبرت الدكتورة الرشيد عن شكرها وتقديرها للبنك العربي الوطني، منوهةً بالدور الريادي الذي يتبناه البنك لدعم المبادرات الوطنية والمجتمعية وتعزيز شراكته مع قطاع التعليم الجامعي لتحفيز مسيرة تطوره.

ومن جانبه، أعرب خالد الراشد عن اعتزاز البنك العربي الوطني anb بالمساهمة في الاحتفاء بجيل جديد من أبناء وبنات الوطن من طلاب وطالبات جامعة طيبة، وأن يكون جزءاً من هذا المشهد الوطني الملهم بعزيمة الشباب السعودي الطموح، مؤكداً أن مشاركة البنك في دعم هذا الحفل، تأتي استمراراً لنهجه في المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة، الذي يمثّل التعليم المحرّك الأول والرئيس لتحقيق مستهدفاتها، وتماشياً مع استراتيجية البنك للمشاركة المجتمعية المنسجمة مع مرتكزات الهوية المؤسسية الجديدة للجامعة القائمة على تنمية القدرات والاستدامة والابتكار والتميز.