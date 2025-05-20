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عبدالله مشهور (جاران) Abdullahmashhour

ترأس محافظ محافظة الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رازن، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، في دورته الثانية للعام المالي 2025م، بحضور وكيل المحافظة جابر محمد علي عواف وعدد من مديري الجهات الحكومية.

واستهل المحافظ الجلسة بتهنئة أمير المنطقة ونائبه على الثقة الملكية، بعد ذلك بدأت الجلسة التي استعرضت العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة والخطط المُستقبلية وحاجات المحافظة ومركز الموسم.

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وناقشت المحاور الواردة في جدول الأعمال، التي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتضمنت أبرز المشروعات وكلّ ما يخدم المحافظة ومركزها تنموياً وثقافياً وسياحياً.