أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات، وطالب المركز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لتحويل المرادم التقليدية إلى مرادم هندسية، وتطوير قدراته البشرية وتأهيلها من خلال الابتعاث والتدريب.وناقش المجلس في جلسته العادية الـ30 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، مصدّراً قراره اللازم بشأنها، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.وطالب المجلس وكالة الفضاء السعودية، بتعزيز حضور المملكة في مؤشرات وتصنيفات الفضاء العالمية؛ بما يدعم مكانتها بصفتها محوراً إقليميّاً ودوليّاً مؤثراً في مجال الفضاء.ودعا وكالة الأنباء السعودية بالعمل على تطوير مبادرة لإنتاج مواد إعلامية وثائقية بلغات متعددة تُعنى بتاريخ وحاضر المملكة وإبراز منجزاتها، داعياً الوكالة بالعمل على إعداد البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة وتطوير المحتوى الإعلامي عن المملكة.وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للريّ، وطالبها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للانتهاء من تخصيص الأراضي الخاصة بمشاريع مبادرات المؤسسة الاستراتيجية، داعياً في قراره المؤسسة إلى التوسع في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة عدد المزارع المطبقة لنظام الري الحديث، والاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار.وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، وناقش التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.وفي نهاية المناقشات طلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.