بدأ وزير الصحة فهد الجلاجل، أمس (الإثنين)، زيارة عمل إلى سويسرا، لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للصحة العالمية في دورتها الـ78 لمنظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.وسيجري الوزير الجلاجل، خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، عدداً من اللقاءات مع نظرائه من وزراء الصحة وقيادات المنظمات الدولية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك والموضوعات ذات الاهتمام الصحي.ويتضمّن برنامج الزيارة، حضور عدد من الفعاليات المصاحبة، التي تُعنى بالأمن الصحي وتعزيز الصحة العالمية، إلى جانب مشاركته في اجتماع الدورة الـ62 لمجلس وزراء الصحة العرب.ويشارك وزير الصحة في اجتماعات الجمعية العامة للصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من وكلاء وزارة الصحة والقيادات الصحية بالمملكة.