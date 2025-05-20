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«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية، بأشدِّ العبارات للهجوم الانتحاري على قاعدة «زيرو دمايو» العسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية؛ الذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات.

وعبّرت المملكة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت المملكة رفضها التام لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وتضامنها مع الصومال وشعبه الشقيق في هذا الحادث المؤلم.

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