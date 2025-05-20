وجهت وزارة البلديات والإسكان بإيقاف العمل باللائحة الجديدة الخاصة بالمباني السكنية، واعتبرتها لائحة غير سارية، مؤكدة العمل بالسابقة.وأوضح أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي لـ«عكاظ»، أن الطائف بدأت بالعمل طبقاً لتعميم الوزارة، بعدما كان تطبيق اللائحة الجديدة للمباني استمر لمدة ٤ أشهر تقريباً ومن ثم تم إلغاؤها.يشار إلى أن تعميم الوزارة أشار إلى أن القرار الصادر في 08/‏‏01/‏‏1446، بشأن تطبيق لائحة اشتراطات المباني السكنية الجديدة، جاء انطلاقاً من أهمية تطبيق تلك الاشتراطات بما يتوافق مع المخططات المحلية والإقليمية، واعتماد أنظمة وضوابط البناء المنبثقة عنها، وعلى جميع المكاتب الهندسية والاستشارية العاملة ضرورة الاستمرار في العمل وفق الأنظمة واللوائح الخاصة بالمباني السكنية، وأن اللائحة الجديدة غير سارية.وطلبت الوزارة، إحاطة المستفيدين والعملاء بأن العمل ما زال جارياً وفق اللوائح السابقة دون تعديل.