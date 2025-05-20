تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، على توسعة مطار حائل الدولي، لرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 2.2 مليون مسافر سنويًا، ضمن مشروع تنموي شامل يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل الجوي في شمال المملكة وتعزيز كفاءة المرافق الحيوية في المنطقة.كشف ذلك مدير عام الإدارة العامة للتخصيص في وزارة النقل والخدمات اللوجستية المهندس سعود عبدالله العريفي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية»، ضمن منتدى حائل، موضحًا، أن المشروع يمثل ركيزة رئيسية في خطة الوزارة لتحويل حائل إلى مركز لوجستي متكامل.وأشار العريفي إلى أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل، تعمل كذلك على مشروع مركز لوجستي ضخم بمساحة تتجاوز 374,000 متر مربع، يهدف إلى خدمة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة البضائع بين مناطق المملكة.كما أعلن عن إغلاق مشروع سوق تحرير نقل الركاب بالحافلات، ليشمل جميع مناطق المملكة بما فيها حائل، ما يُسهم في تحسين كفاءة النقل العام وزيادة التغطية الجغرافية للرحلات.وفي السياق ذاته، يجري العمل على مشروع تطوير الخدمات على جانبي الطرق، لتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات المسافرين وتدعم سلامة وكفاءة الطرق الإقليمية.وتأتي هذه المشاريع، لتنسجم مع مكانة حائل الجغرافية كمركز متوسط يربط الشمال بالوسط والغرب، ما يعزز قدرتها على لعب دور محوري في مستقبل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.يذكر، أن مطار حائل الدولي يبعد عن 11 عاصمة عربية 60 دقيقة فقط، وعن وسط أوروبا 200 دقيقة، وتلك هي الميزة النسبية والجغرافية التي أهّلت مطار حائل الدولي في الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تمتع مدينة حائل بخطوط طيران داخلية يومية.