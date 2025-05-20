انطلقت المشاريع العملية لمدينة البُن التنموية في منطقة الباحة، بزراعة 540 ألف شجرة بُن، في مركز معشوقة، وعلى مساحة تقارب 700 ألف متر مربع، في فضاء مثالي لزراعة البن بجودة عالمیة.وتهدف المدينة إلى الإسهام في تحقیق الاكتفاء المحلي من البن الطبيعي بكافة أنواعه، والانطلاق نحو الأسواق العالمیة.فيما تم الانتهاء من 65% من أعمال إنشاء مصنع القهوة؛ الذي سيعمل بتقنیات الذكاء الصناعي لتقلیل استهلاك المیاه، وفق أحدث التقنيات وتبلغ طاقته الإنتاجية عشرة أطنان، ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمدينة، في مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام، وجرت زراعة الشتلات باستخدام أسالیب حدیثة ومستدامة، في ظل العمل على تطوير شبكات الري والصرف، وفق دراسات علمیة دقیقة. وجرى توقيع عقود مع مزارعین محلیین لإنتاج الشتلات، وسيتم تصدير البن السعودي إلى الأسواق المحلیة والعالمیة، وتجمع مدينة البن في مركز معشوقة التابع لمحافظة القرى، بين تجربة سیاحیة وزراعية وثقافية عنوانها الضيافة بالقهوة السعودية في نُزل ريفي، وتدعم المدينة المجتمعات المحلیة عبر ممارسات بیئیة متوازنة، والابتكار والتطوير، وتوظیف تقنیات متقدمة منها تحليل التربة والتنبؤ بالمناخ، والتكامل السياحي، وتنظيم مهرجانات وجولات ثقافیة لتعزیز التجربة السیاحیة، وبناء علاقات تعاون محلیة ودولیة لتوسیع سوق البن السعودي، وستسهم المدينة في نمو قطاع السیاحة الزراعیة، ورفع كفاءة البنیة التحتیة، وتعزیز الشراكات وفتح آفاق تعاون مع منظمة الفاو، لإدارة وتشغیل تقنیات الري الحدیثة في الحقول الإرشادیة؛ بهدف تعزيز مشاريع حصاد مياه الأمطار، ومواجهة تحدیات التغیر المناخي، وتعزیز مهارات المزارعين في استخدام أنظمة الري المتطورة وصیانتها.