استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة، أولى رحلات الحجاج القادمين من الجمهورية العربية السورية، لأداء الفريضة هذا العام وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.وأكدت الجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.وكانت الجوازات أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.