أكد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في الغرفة التجارية بمكة المكرمة أخيراً بعنوان (التواصل الحضاري لغة الشعوب وجسر التفاهم بين الثقافات)، أن موسم الحج يعكس الرسالة الإنسانية والتعايش الحضاري بين شعوب العالم.وقال أستاذ الإعلام الرقمي المساعد بجامعة أم القرى الدكتور سالم عريجه: إن الإعلام الحديث أسهم بشكل كبير في نقل صورة التعدد الثقافي والتعايش الحضاري في الحج من خلال التغطية الشاملة والمتنوعة التي تُبرز حضور ملايين الحجاج من مختلف الجنسيات. بينما قالت أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط المشارك بجامعة أم القرى الدكتورة وفاء محضر: إن التواصل الحضاري له أهمية في عالم تتعدد فيه الثقافات وتتنوع فيه اللغات، في مدِّ جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب.وأشار علي بندقجي (رئيس مجلس شركة خدمات الحج) إلى أن تجربة الحج تمثل أنموذجاً عملياً عالمياً للتعايش والتفاهم بين مختلف الجنسيات.وتناول اللقاء المفهوم العميق للتواصل الحضاري وأهميته في بناء جسور التفاهم، والدور المحوري للإعلام الرقمي والتأكيد على قيم التسامح والاحترام المتبادل كركائز أساسية لأي تفاعل حضاري بنّاء.