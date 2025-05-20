نظمت أمانة المنطقة الشرقية، أمس (الإثنين)، ورشة عمل بعنوان (التطوع.. أثر يبقى) بأحد فنادق الدمام، بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة، في إطار سعيها لتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات المتطوعين وتمكينهم من تنفيذ مبادرات نوعية ذات أثر ملموس في المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات البلدية والإسكانية، ويواكب تطلعات واحتياجات المجتمع المحلي.

وشملت الورشة محاور متعددة في مجال العمل التطوعي، ركزت على آليات التخطيط والتنفيذ للمبادرات المجتمعية، وأفضل الممارسات لتعزيز الاستدامة والأثر طويل المدى للمشاريع التطوعية.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود أمانة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، لدعم وتمكين المتطوعين، ورفع كفاءة العمل المجتمعي، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز ثقافة التطوع ورفع عدد المتطوعين.