شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، بتقديم عدد من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن عبر منفذ الوديعة الحدودي.

وأوضح مدير الفرع محمد العسيري، أن الفرع يقوم بتقديم الخدمات الإسعافية الطبية والإنسانية للحجاج القادمين عبر المنفذ والمتجهين برّاً للمشاعر المقدسة، مبيناً أنه جرى وضع عدد من اللوحات التوعوية والترحيبية بضيوف الرحمن في العديد من المواقع للترحيب بهم والتشرف بخدمتهم، وتقديم المواد التثقيفية والهدايا التذكارية لهم.

وأشار إلى أنه تم تشغيل مركز إسعاف موسمي في المنخلي على طريق شرورة - سلطانة، إضافةً إلى رفع الجاهزية في المراكز الواقعة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وجميع مراكز الإسعاف والقيادة والتحكم بالمنطقة البالغ عددها 17 مركزاً إسعافياً بـ64 فرقة إسعافية، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافية على رقم الطوارئ 997.