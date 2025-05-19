أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن القيادة الرشيدة جعلت من أولوياتها خدمة ضيوف الرحمن، والحرمين الشريفين وإعمارها، مشيراً إلى أن خدمتهم تشريف وتكليف من قيادة هذا الوطن الكريم، الذي سخّر جميع الإمكانات لخدمتهم.

جاء ذلك خلال استقباله العاملين من الجهات الحكومية والعسكرية والأهلية، ومشايخ وأهالي محافظة شرورة، في منفذ الوديعة الحدودي بحضور مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح سعد المربع، ونائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشؤون الأمنية طارق بن حمد الجرباء، ووكيل محافظ الهيئة للشؤون الهندسية المهندس سلمان عبدالرحمن الجمعان، وعدد من القيادات العسكرية في منطقة نجران.

وأوضح مدير المنافذ البرية في المراكز الجنوبية والمشرف على وزارة الحج بمنفذ الوديعة نايف آل سعد خلال اللقاء، أن مركز وزارة الحج والعمرة بالوديعة، يشرف على استقبال الحجاج القادمين من اليمن، إضافة إلى تذليل جميع الصعوبات أمامهم، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، من خلال تضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية، والأمنية منها والخدمية، والقطاع غير الربحي، لأداء هذه المهمة.

من جانبه ألقى المتطوع عبدالله اللقماني كلمة المتطوعين، أكد فيها أن المساندة والدعم والإشراف المباشر يقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، له دور في تنظيم الجهود التطوعية، وفق مستهدفات رؤية 2030، بالعمل على توفير الإمكانات الأساسية وتقديم الرعاية المناسبة لكل متطوع، لتمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة على الوجه الأكمل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام التي تتيح لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.