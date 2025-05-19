كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تنفيذ مشاريع خلال موسم الحج، تبلغ تكلفتها الإجمالية 35,803,135.44 ريال، استكمالاً لمشاريع الوزارة وأعمالها لراحة الحجاج وتسهيل ما يمكن تسهيله لهم.وأوضح أن هذه المشاريع تأتي لرفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والارتقاء بالبنية التحتية في المشاعر المقدسة.وقال خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لأعمال الوزارة في موسم الحج، اليوم، بحضور وكلاء الوزارة، ومديري الفروع، وأمين عام التوعية الإسلامية، وأمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء اللجنة: «من أبرز هذه المشاريع مشروع تخفيض الحمل الحراري للساحات الخلفية لمسجد نمرة، الذي يشمل تنفيذ وتوريد وتصنيع وتركيب مظلات الشد الإنشائي بـ19 مظلة، على مساحة تقريبية تبلغ 3211 متراً مربعاً، والمرحلة الثانية من تهيئة وتلطيف ساحات مسجدَي نمرة والخيف، ودورات المياه بمنى، ومشروع سقيا الحجاج، ومشاريع تطوير أنظمة التكييف والتهوية، وتركيب أنظمة الصوتيات والمراقبة الأمنية، وإنارة المظلات، إضافة إلى أعمال ترميم مسجد نمرة وملحقاته، ومسجد حجاج البر بمنى».وأضاف: «أعمال الوزارة في موسم الحج تأتي امتداداً لما تحظى به من دعم القيادة الرشيدة، بما يحقق رسالتها في خدمة بيوت الله، ونشر القيم الإسلامية السمحة، وتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار، وتبصيرهم بأحكام المناسك، إلى جانب توفير بيئة دعوية متكاملة تسهم في تعزيز تجربتهم الإيمانية».واستعرض آل الشيخ الخطط التشغيلية التي أعدّتها الوزارة لموسم الحج، وشملت جاهزية مرافقها في المشاعر المقدسة، وتجهيز المساجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومرافقها، ومتابعة أداء شركات التشغيل والصيانة، إلى جانب البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي المنافذ الحدودية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن.وتناول الاجتماع كذلك برامج الدعاة والمترجمين في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، إلى جانب إطلاق حزمة من البرامج الدعوية والمطبوعات التوعوية، بما يسهم في توعية الحجاج وتيسير أدائهم النسك بيسر وطمأنينة.وأشار آل الشيخ إلى برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة، وآليات التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالعمل الميداني والدعوي، إذ تم اعتماد إطلاق 100 مليون رسالة نصية توعوية، وتنفيذ أكثر من 2,300 محاضرة يومية طيلة أيام الحج، إضافة إلى استقبال آلاف المكالمات الصوتية والمرئية للإجابة عن استفسارات الحجاج بأكثر من 40 لغة عالمية.وفي مجال المطبوعات، أوضح آل الشيخ أن عدد المواد خلال موسم الحج بلغ 4,409,605 نسخة، شملت 3,114,605 مواد من الكتب والمطويات الخاصة بالمناسك والإرشاد، و1,295,000 بطاقة تعريفية تحتوي على رموز استجابة سريعة (QR) للمكتبة الإلكترونية، ضمن جهود الوزارة في تعزيز الوعي الشرعي وتيسير الوصول إلى المحتوى الإرشادي الرقمي.وفي إطار استعدادات الوزارة لموسم الحج، أنهى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تجهيز 2,521,380 نسخة من المصحف الشريف، ضمن هدية خادم الحرمين الشريفين التي ستُوزع على الحجاج المغادرين بعد أداء المناسك، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، في تأكيد على ما توليه القيادة الرشيدة من عناية بكتاب الله وخدمة حجاج بيت الله الحرام.كما تناول الاجتماع جانباً من جهود الوزارة في تطوير العمل المؤسسي، حيث تم في إطار رفع الكفاءة التشغيلية ترشيد الكادر البشري بالاستغناء عن 850 موظفاً، مع تفعيل التقنية في الإجراءات والأعمال الميدانية، والاستفادة من موظفي فرعَي الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ خطط الوزارة خلال موسم الحج.