رأس أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، اجتماع محافظي المحافظات، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالمحسن بن نايف بن حميد.وأكد في مستهل الاجتماع أهمية متابعة الخطط الزمنية لتنفيذ المشاريع التنموية في محافظات المنطقة، بما يضمن تحقيق المستهدفات التي اعتمدتها القيادة الرشيدة، ضمن رؤية المملكة 2030، مشددا على ضرورة رصد التحديات التي قد تعيق سير هذه المشاريع والعمل على معالجتها أولاً بأول، لضمان الاستفادة المثلى من المشاريع الجاري تنفيذها، وتلبية الحاجات التنموية لكل محافظة.واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ خطط المجالس المحلية، إذ وجّه أمير المنطقة برفع تقارير دورية حول نسب الإنجاز والمقترحات التطويرية، مؤكدا في هذا السياق أهمية قياس أثر تلك الخطط ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات الحكومية، والتفاعل البنّاء مع مختلف شرائح المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.وتناول الاجتماع مبادرة «إحياء الحرف اليدوية التقليدية» في محافظات المنطقة، التي تهدف إلى حفظ التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال دعم الحرفيين المحليين، وتهيئة البيئة المناسبة لنقل المعارف والمهارات الحرفية إلى الأجيال القادمة.وفي ختام الاجتماع، جرى استعراض عدد من التقارير المرتبطة بالأداء التنموي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع في مختلف المحافظات والمراكز التابعة لها، وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة، ورفع مستوى جودة الحياة لسكانها.