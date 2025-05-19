استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، مرحباً بهم في المملكة، وموجهاً الجهات العاملة لتقديم أفضل الخدمات لهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم على منفذ الوديعة الحدودي.

وأكد أن هذه الجولة التفقدية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وامتداداً لما توليه القيادة من اهتمام وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج بيت الله الحرام، مثمناً دور الجهات الحكومية والأهلية بمنفذ الوديعة في خدمة ضيوف الرحمن.

ووقف أمير منطقة نجران خلال جولته على الخدمات المقدمة للحجاج، من الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ، مستمعاً إلى شرح من المدير العام لفرع وزارة الصحة بنجران الدكتور إبراهيم بن هميم، عن الخدمات الصحية المقدمة للحجاج التي تتضمن تقديم التطعيمات، والفحوص الطبية اللازمة لهم، وتقديم الهدايا، والكتيبات التوعوية والتثقيفية المتعلقة بصحة الحجاج.

واطّلع على منصات الجوازات بصالة الحجاج في المنفذ، مستمعاً إلى شرح من مدير جوازات المنطقة العميد عبدالمجيد الجربوع، حول الخدمات المقدمة للحجاج؛ لتسهيل عبورهم بكل يسر وسهولة، كذلك أعمال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المتمثلة في فحص الحافلات والمركبات، باستخدام أحدث التقنيات.