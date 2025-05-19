شهدت أجواء عدد من المدن السعودية أمس (الاثنين)، عوالق ترابية، وسجلت محافظة جدة أعلى درجة حراراة بلغت 47 وفق محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، الذي كشف لـ «عكاظ» عن تأثر جدة برياح شرقية، كما تأثرت بها منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ما جعلها حارة وجافة.وأوضح العقيل أن منطقة الرياض تأثرت أيضاً بشكل كامل بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، والتي بدأت (الأحد) في مناطق شمال وشمال شرق المملكة، وشرق منطقة القصيم، وشمال منطقة الرياض.وأوضح العقيل أن هذه الفترة من فصول السنة تكثر فيها التقلبات الجوية والتباين في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، مع تقارب خطوط الضغط الجوي المؤدي إلى نشاط الرياح السطحية، مشدداً على أن كتلة الغبار دخلت العاصمة الرياض وما تزال تؤثر فيها، وإن كان ذلك بشكل أخف من الساعات السابقة، ولا تزال الرؤية الأفقية في حدود 1 كم أو أقل.وبيّن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن الغبار حالياً في غرب منطقة الرياض، وشرق منطقة مكة المكرمة، وشرق المرتفعات في الطائف، وشرق منطقة الباحة، ومحافظة العقيق، متوقعاً انخفاض الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية التي بدأت بالفعل تصل إلى شرق مرتفعات جبال السروات في منطقتي مكة المكرمة والباحة، وقد تصل إلى الأجزاء الشمالية من عسير.