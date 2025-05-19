كشفت مستشارة الاستثمار في المركز الوطني لتنمية القطاع البيئي هدى بنت عبدالله البقمي أن تسجيل «سَلْمى جيو بارك» يمثل خطوة استراتيجية مهمة للحفاظ على التراث الطبيعي وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة في المنطقة.وقالت خلال مشاركتها في جلسات منتدى حائل للاستثمار 2025: «نعمل على تطوير الموائل البيئية في الموقع، وتوسيع نطاق التنوع النباتي والحيوي، من خلال تعزيز البحث والاستكشاف واكتشاف مواقع إضافية قابلة للترقية البيئية».وأكدت أن المشروع سيساهم في فتح فرص عمل مباشرة لأبناء المنطقة، إلى جانب فتح منافذ بيع لأصحاب المهن والحرف المحلية، مما يدعم الاقتصاد المجتمعي.وأضافت: «هذا التوجه يُعزّز الدور الريادي للمملكة في قطاع السياحة البيئية، ويواكب مستهدفات رفع مستوى السياحة المستدامة».واختتمت بقولها إن هناك محفظة استثمارية يجري العمل عليها بالتعاون مع هيئة السياحة لتطوير موقع قرية طابة، ليصبح وجهة فريدة تربط بين الماضي والمستقبل، مشيرة إلى أن المشروع سينطلق قريباً جداً.