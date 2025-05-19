أطلقت بلدية محافظة الخبر برنامج أنسنة 10 شوارع في مدينة الخبر لدمجها ضمن مشروع الأنسنة في الخبر الهادف إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية بما يجعل المدينة أكثر ملاءمة للإنسان والبيئة، وبما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي أن البلدية اعتمدت تطوير وأنسنة 10 شوارع بطول إجمالي يزيد على 17.000م.ط، وبمساحة إجمالية تزيد على 600.000 م2، مع أهمية التركيز على البعد الإنساني ودمج العناصر الجمالية والوظيفية في تصميم الشوارع، مع مراعاة احتياجات جميع فئات المجتمع، بمن فيهم ذوو الإعاقة، بهدف تحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة مستدامة وصحية.

وتشمل أعمال التطوير التي انطلقت بالفعل كلاً من شارع الأمير فيصل بن فهد بحي الراكة الجنوبية بطول 2700 م، شارع غرناطة بحي الراكة الجنوبية بطول 2600 م، شارع خالد بن الوليد بطول 2000 م، شارع عبد الملك بن مروان بحي الراكة بطول 2000 م، شارع فراس بن النظر بحي العليا بطول 2200 م، وشارع طارق بن زياد بحي الراكة بطول 1800م، وشارع عبد الرحمن الداخل بحي الراكة بطول 1850م، وكذلك شارع موسى بن نصير بحي الراكة بطول 1200م، وامتداد طريق الأمير تركي بطول 1000م، وشارع 2 بحي الكورنيش.

وتشمل الأعمال ربط أجزاء الطرق ببعضها البعض وتنفيذ أرصفة عريضة للمشاة، ومسطحات خضراء، وأشجار ظل، وإنارة تجميلية، ومعابر مشاة آمنة، إضافة إلى كراسي جلوس ولوحات إرشادية، ومسارات للدراجات، ما يعزز من جاذبية هذه المواقع التي تضم منشآت تجارية وسياحية، إضافة إلى جعل الأحياء السكنية تنعم بالديمومة والرفاه عبر تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم علاوة على مساهمته الفاعلة في تحسين الهوية البصرية لمدينة الخبر.