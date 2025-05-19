طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية 35 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت أبرز المشاريع المطروحة في المنصة مشروع «الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة»؛ الذي تهدف منه وزارة البلديات والإسكان إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع. وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 28 من الشهر الجاري.

وطرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مشروع «تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة»؛ الذي يهدف إلى تنظيم عملية إصدار تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 29 مايو الجاري.

وقدمت وزارة السياحة مشروع «تعديل جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة»، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحديث وتطوير جدول المخالفات لضمان مواكبته للتغيرات التنظيمية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ8 من يونيو القادم.

من جانبها، طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع «تعديل نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ»؛ الذي تهدف منه إلى رفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 يونيو 2025.

يشار إلى أن طرح مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع» يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال.