التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن إبراهيم الكهموس، النائب العام في جمهورية أذربيجان الدكتور كامران علييف، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام صالح الجطيلي.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ويأتي اللقاء على هامش أعمال الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobENetwork)؛ الذي سينعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة 20-22 مايو 2025م.