استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان.وعقب الاستقبال، ترأس وزير الخارجية، ونظيره التركي، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي التركي، إذ بحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة.وفي ختام الاجتماع، وقّع وزير الخارجية ونظيره التركي على محضر الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي التركي.عقب ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية في الجمهورية التركية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب التركي نائب وزير خارجية الجمهورية التركية الدكتور نوح يلماز.