أطلق وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أعمال منتدى إدارة المشاريع العالمي GPMF) 2025)؛ الذي تستضيفه العاصمة الرياض، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير. وأوضح الحقيل أن إدارة المشاريع أصبحت اليوم منهجاً استراتيجيّاً وأداة أساسية لقيادة التغيير وتحقيق الأثر المستدام، ولم تعد خياراً تنفيذيّاً فحسب. وأشار إلى أن مجلس المشاريع الوطنية يؤدي دوراً متنامياً في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء، فيما تسهم مكاتب إدارة المشاريع الحكومية في تعزيز ممارسات التخطيط والمتابعة والحوكمة، بما يضمن جودة التنفيذ واتساقه مع الأهداف الوطنية.ونوّه الحقيل بأهمية دور إدارة المشاريع في تشكيل المستقبل، وأن نجاح هذا النهج يتطلب وضوحاً في الأهداف، وأنظمة مرنة، وابتكاراً في التخطيط، وتكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات. مبيناً أن قطاع التشييد في المملكة يضم أكثر من 133 ألف منشأة وأكثر من 1.6 مليون فرد يشاركون يوميّاً في بناء واقع جديد ومدن ذكية وتنمية متكاملة. مشيراً إلى أن إدارة المشاريع تمنح المؤسسات قدرة أكبر على التنبؤ، والاستجابة، والتنفيذ برشاقة، وتُسهم في تحسين الأداء ورفع جودة الإنجاز.يشار إلى أن منتدى إدارة المشاريع العالمي GPMF) 2025) من الفعاليات الدولية البارزة في هذا المجال، ويجمع أكثر من 13 ألف مختص ومهتم من أكثر من 100 دولة، ويضم 120 متحدثاً دوليّاً، ويُقام خلاله 60 جلسة حوارية و16 ورشة تدريبية، ما يعكس المكانة التي تحتلها المملكة في قيادة التحولات التنموية والمؤسسية على المستوى العالمي.