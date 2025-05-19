غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة»، من جمهورية كوت ديفوار أمس، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار أبيدجان الدولي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، ووزير الداخلية والأمن فاغوندو جوماندي، ووزير النقل أمادو كوني، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بالشعائر الدينية والاجتماعية إدريسا كوني، ورئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية عثمان جاكيتي، ورئيس المجلس الأعلى للأئمة والمنظمات والمؤسسات السنية الدكتور موسى فاديغا، ورئيس مجلس إدارة الطيران المدني الجنرال عبدالله كوليبالي.وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيّاً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.