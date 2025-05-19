أقامت مدينة الحجاج في الشقيق بمنطقة الجوف، معرضاً توعويّاً للحجاج العابرين؛ للتعريف بمناسك الحج بأسلوب مرئي يقدمه مرشدون سعوديون ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها المدينة.وتبدأ رحلة الحاج في المعرض التوعوي بالتعرف على مناسك الحج، والمواقيت، والمشاعر المقدسة، إذ يتضمن المعرض لوحات تعريفية بالصورة والنص عن المواقيت، والمشاعر، وتستمر رحلة الحاج في التعرف على مناسك المبيت في منى، والانتقال إلى مزدلفة، ومن ثم الوقوف في مشعر عرفات، ورمي الجمرات، ويوم النحر، وأيام التشريق، وطوافي الإفاضة والوداع.يشار إلى أن مدينة الحجاج تتضمن أجنحةً ومقارَّ للجهات الحكومية تُسهم في توعية وتثقيف الحجاج المستفيدين من المدينة خلال رحلة الحج.