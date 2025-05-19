جوازات منفذ جديدة عرعر تُنهي إجراءات حاجة عراقية بكل يسر وسهولة.
جوازات منفذ جديدة عرعر تُنهي إجراءات حاجة عراقية بكل يسر وسهولة.
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«عكاظ» (عرعر) okaz_online@
استقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، أمس (الأحد)، ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

وكانت الجوازات قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.

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