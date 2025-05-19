أعلنت الهيئة السعودية للمياه، إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع «المرتفقين» بخدمات المياه والصرف الصحي -بطريقة غير نظامية- على التقدم لشركة المياه الوطنية، بطلب تصحيح سجلات وبيانات توصيلاتهم خلال ثلاثة أشهر تنتهي في يوم الإثنين 18 أغسطس القادم.وأوضحت أنها بالتعاون مع شركة المياه الوطنية رصدت تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف وقيام أشخاص بالتعاون مع عمالة بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بطريقة غير نظامية، والاستفادة من الخدمات دون تسجيلها وفوترتها ودفع المقابل المالي المستحق لها.وقالت الهيئة إن الاستفادة من المبادرة تُعفي المخالف من الغرامات والمقابل المالي، كما أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على ضمان التوزيع العادل للمياه، أو الانتفاع بالخدمة، ويؤثر على مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات مياه الصرف ما يضر بالصحة العامة والبيئة.وأكدت الهيئة أنها ستطبق النظام عند رصد أي توصيلة غير نظامية بعد المهلة المحددة، وضبط مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، التي توجب العقوبة بغرامات تصل إلى 20 مليون ريال.ودعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاع ارتفاقهم بالخدمات، مؤكدةً أن شركة المياه الوطنية ستساعدهم على تصحيح الارتفاق بالخدمات من خلال قنواتها الرسمية.