كشف مختصون وخبراء في المجال العقاري بالطائف لـ«عكاظ» أن السوق تشهد تراجعاً في الأسعار وسط تنافس كبير في تقديم الخصومات والمسابقات المالية لحضور أحد المعارض التي أقيمت، أخيراً، وسط تعليق لافتات إغرائية منها «اشتر فيلا بسعر شقة».وقال فايح العالي: «إن أسعار الأراضي شمالي الطائف تشهد انخفاضاً تدريجياً بحسب الخدمات، كما تشهد الوحدات السكنية هبوطاً وصل 40%، وإن المعرض العقاري الذي انتهى أمس، حفل بإعلان تخفيضات وخصومات مالية كبيره للتحفيز بالحضور والشراء». وعزا العالي أسباب النزول لقرار مجلس الوزراء برفع رسوم الأراضي إلى 10%؛ الذي يهدف إلى توازن الأسعار وتحفيز التطوير العقاري، وطرح مخططات كثيرة للبيع، والسماح بمنح وزارة البلديات والإسكان صلاحيات بيع الوحدات السكنية.من جانبه، ذهب المسوق العقاري نايف السواط إلى أن المعرض شهد إقبالاً كثيفاً وسط التنافس القوي بين المطورين لتقديم الخصومات، التي وصلت إلى ما بين 100 إلى 150 ألفاً، فيما كشف المطور أبوعزام أن المعرض هيّأ فرصاً كثيرة للمستثمرين من داخل وخارج المحافظة؛ لتعجيل حركة التنمية فيها، لتصبح نقطة انطلاقة لبعض المشروعات، وأن مستقبل العقار زاهر.أما المطور سعد العرابي، فأوضح أن الانخفاض في العقار على مستوى المنطقة الغربية وصل 40%، وأرجع ذلك إلى زيادة العرض عن الطلب؛ ما أفرز كميات متكدّسة في السوق، إضافة لزيادة نسبة البنوك، فيما أكد المطوّر عبدالرحمن الجعيد، أن أغلب الطلب على تطوير الأراضي الخام مازال مستمرّاً بشكل ملحوظ، خصوصاً شمالي الطائف، بحكم التمدد السكاني والمساحات الشاسعة، مبيّناً أن المخططات الجديدة خلال العام الحالي تجاوزت 30 مخططاً، وتصل نسبة انخفاض أسعار الوحدات الجاهزة 40%.