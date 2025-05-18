احتفلت الهيئة العامة للترفيه (GEA)، مساء اليوم (الأحد)، بتخريج الدفعة الثالثة لمسرّعة أعمال الترفيه، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والشركاء الداعمين، والمستثمرين، في أمسية كرّست نجاحات المسرّعة، وسلّطت الضوء على دورها المتنامي في تمكين رواد الأعمال في قطاع الترفيه.

وشهد الحفل استعراض أبرز مخرجات المسرّعة التي أقيمت ضمن برنامج المسرّعات والحاضنات التابع للهيئة، حيث حققت الدفعة الثالثة نتائج نوعية بتخريج 17 شركة، تلقت 117 جلسة إرشادية، و100 ساعة من الجلسات التوجيهية المخصصة للشركات الناشئة، إلى جانب تنظيم 21 ورشة عمل شارك في تنفيذها 41 مرشداً وخبيراً متخصصاً.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وتطوير الأعمال في الهيئة العامة للترفيه مهند العباد، أن هذه النسخة من المسرّعة شهدت إنجازات نوعية، بفضل الدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – وتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مؤكداً مواصلة دعم الابتكار من خلال هذه المسرّعة، وتحفيز دخول الشركات الناشئة إلى السوق، ورفع كفاءات المواهب الوطنية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والوصول إلى تطلعات رؤية السعودية 2030.

واستعرض الحفل عدداً من النماذج الريادية التي انطلقت من المسرّعة، حيث قدم رواد الأعمال عروضاً حيّة لمشاريعهم أمام المستثمرين والجهات الداعمة، في تتويج لرحلة احتضنت مراحل التطوير والتأهيل والتوجيه، وخلقت بيئة حاضنة للابتكار في قطاع يشهد نمواً متسارعاً.

يذكر أن تخريج هذه الدفعة يمثل محطة مهمة في مسار دعم ريادة الأعمال في المملكة، ويعكس الجهود المتواصلة للهيئة العامة للترفيه في تعزيز مشاركة الشركات الناشئة ضمن المنظومة الاقتصادية، وبناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على الإسهام الفعّال في تطوير صناعة الترفيه.

كما تمت الإشادة بالشراكات الفاعلة التي أسهمت في نجاح المسرّعة، والتأكيد على استمرار العمل نحو مزيد من المبادرات الريادية، التي تضع الترفيه في قلب التحول الوطني، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات السعودية الشابة.