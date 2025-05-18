رعى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها السادسة عشرة للعام 1446هـ، بحضور رئيس جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، بمقر مركز المؤتمرات بالجامعة.

وفور وصول محافظ جدة تجول في المعرض المصاحب للمسابقة، الذي يضم أكثر من 60 مشروعاً تقنيّاً يُعنى بخدمة القرآن الكريم والعناية به، ثم ألقى الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور فهد العطري كلمة ثمّن خلالها لمحافظ جدة رعايته للحفل ودعمه الدائم، مقدماً الشكر للجان القائمة على المسابقة والمشاركين فيها.

وأوضح أن مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في نسختها السادسة عشرة تواصل دورها في تعزيز مهارات الطلاب ونشر الوعي القرآني، بمشاركة واسعة من الحُفّاظ والحافظات.

يذكر أن عدد المتقدمين في المسابقة تجاوز 1000 متسابق من طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بمحافظة جدة، في مختلف مساراتها، وشاركوا في مجموعة من المسارات تشمل: طلاب وطالبات التعليم الثانوي، والجامعي في أربعة فروع، ومساراً مخصصاً لطلاب ذوي الإعاقة في ثلاثة فروع، إضافة إلى مسابقة تحدي التقنية التي تتناول ثلاثة مجالات، ومسار «آية وصورة» للتصوير الإبداعي، فضلاً عن مسابقة الخط القرآني التي تُسهم في غرس الفخر والاعتزاز بالقرآن الكريم.

وتسعى المسابقة إلى ترسيخ القيم الإسلامية والوعي الديني في نفوس النشء، من خلال دمج التعليم بالقيم الروحية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المجتمع.

وفي الختام كرّم محافظ جدة الفائزين والجهات الداعمة.