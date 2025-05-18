وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس النواب المصري.

ويعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب المصري، ويلتقي عدداً من المسؤولين المصريين، وتشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري تتعلق بالتعاون البرلماني.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، وعدداً من منسوبي المجلس.