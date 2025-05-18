كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن منطقة حائل تمتلك قاعدة شبابية قوية تحمل في داخلها قيم العمل والانضباط والتحدي، مؤكدا أن هذه القيم هي الأساس في تطوير الموارد البشرية، وأحد أهم عوامل جذب الاستثمار المستدام في المملكة.

وقال الوزير في حديثه خلال إحدى الجلسات الحوارية في منتدى حائل الاستثماري 2025: «في تجربتي العملية السابقة في القطاع الخاص، كنت ألمس تفاوتاً واضحاً في الإنتاجية والقيم بين الدول وحتى بين مناطق المملكة، لكن ما يميز حائل هو تمسك شبابها بقيم العمل، والتي تشكّل العمود الفقري لأي تطور اقتصادي حقيقي».

وأضاف: «أهل حائل يمثلون روح المملكة الحقيقية، نحن شعب مكافح لم نولد وفي أفواهنا ملاعق من ذهب، بل نشأنا في بيئة الصحراء، واشتغلنا في الزراعة، والرعي، والتجارة، بل عبرنا القارات، وليس فقط الحدود، العمل متجذر في الحمض النووي السعودي، وهذا ما نراه اليوم في نجاحات كبرى الشركات السعودية التي يتصدّر السعوديون مواقع الريادة فيها».

وأوضح أن المملكة تشهد في الوقت الراهن تحولات استثمارية ضخمة، تقودها رؤية ولي العهد، ما يفرض واقعاً جديداً على سوق العمل، وقال: «نتوقع زيادة في الطلب على الكفاءات البشرية، قد تستدعي توظيف خبرات من خارج المملكة، ليس لضعف الكوادر الوطنية، بل لأن حجم الاستثمارات القادمة يفوق الطاقة الحالية للسوق المحلية، المطلوب هو مزيج تكاملي يُسهم في تسريع التنمية دون الإخلال بتوطين الوظائف».

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان السعودي هو المسار الأهم، مشدداً على أهمية بناء منظومة قيم مهنية راسخة في كل منطقة من مناطق المملكة، وأن حائل تمثل نموذجاً حياً لهذا التوجه بما تملكه من إرث اجتماعي وشباب طموح قادر على تحويل الفرص إلى منجزات.