توقع مسؤول في نادي العرين حدوث كارثة بسبب خلاف بين وزارة الطرق والبلدية في محافظة ظهران الجنوب بسبب عبّارة تصريف السيول من الجبال الغربية لحي المستشفى الجديد، والتي تتجمع فيها سيول بكميات كبيرة، رغم وجود عبّارتين قريبتين منها ومن الممكن توصيلها ببعض.

وقال: خلال هذه الأيام بدأ المقاول بسفلتة مدخل المستشفى، وقام بحفر منفذ للسيول يتجه إلى ملعب نادي العرين، علما أن الملعب وسور النادي كلفا مبالغ كبيرة، وقّد تحدث كارثة بجرف السور وهدم الملعب. وأوضح رئيس نادي العرين بندر صالح الوادعي أنه سيحمّل المسؤولية من سيتسبب في هذه الكارثة، علما أن لديهم العديد من الحلول، كما أنه توجد شرق النادي أراضي زراعية لمواطنين لا يمكن نفوذ السيول منها شرقاً. وطالب رئيس النادي بمهندسين ذوي خبرة للنظر وحل هذه المشكلة.