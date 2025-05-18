أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد أن أبناء الوطن تعلّموا عبر الأجيال كيف يتعايشون مع الصحراء، مشيرا إلى أن من يُجيد التعايش مع قسوة البيئة يعرف كيف يحتال على تحدياتها من أجل أن يعيش، ويصنع منها ممكنات للنهضة لا معوقات للبقاء.

جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الأولى ضمن فعاليات منتدى حائل للاستثمار، إذ قال: «الذين أمامي اليوم هم أحفاد أجيال عاشت الضمأ، وقاست حرارة القيظ، وتدبّرت قلة الزاد، واليوم نراهم في أعلى مراتب العلم والثقافة والقدرة على الاستثمار والبناء».

واستشهد أمير المنطقة بقمة الرياض الأخيرة مع الولايات المتحدة، معتبرا إياها دليلاً على أن السعودية تصنع الاستقرار العالمي من منطلق السلام والمحبة والتآخي، مؤكدا أن عاصمتنا الحبيبة باتت منبراً للثقة الدولية وصوتاً عاقلاً في زمن مضطرب.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعد: «نعيش تحت قيادة نستشعر خفقات قلبنا من قلبهم وجعلت كل حدث نفخر به، وكل إنجاز قيمة وطنية مضافة، وكل ممكن أمامنا أداة للبناء».

ويُعد حديث أمير حائل في افتتاح المنتدى تأكيداً على تجذّر العلاقة بين الإرث الصحراوي والنهضة التنموية، إذ تمثل بيئة التحدي مصدراً لصناعة الفرص، وأساساً لصياغة المستقبل وفق رؤية تنبض بولاء الأرض وإنجاز الإنسان.