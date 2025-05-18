عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، في مقر المجلس بالرياض، اليوم، اجتماعها العاشر من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس؛ وذلك للنظر بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.وخلال الاجتماع، أقرت الهيئة إحالة عددٍ من الموضوعات، من بينها تقارير سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، وعدد من مشاريع الأنظمة، ومذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات، تمهيداً لعرضها أمام المجلس في جلساته العامة خلال الفترة القادمة.