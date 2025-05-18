وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بالتحرك التنفيذي والميداني وفق إطار زمني محدد لخفض معدلات البطالة في المنطقة، عبر توطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التوطين المجتمعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وجاء التوجيه في سياق إطلاق برنامج توطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية، ضمن فعاليات منتدى حائل للاستثمار 2025، ليكون خطوة إستراتيجية نحو تمكين أبناء وبنات المنطقة للعمل في أحد أبرز القطاعات الحيوية.

ويعتمد البرنامج على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال مسارات تدريبية متخصصة، تموَّل وتُنفّذ بشراكة بين غرفة حائل ومعهد الصناعات الغذائية، بدعم من القطاع الخاص، بهدف توفير فرص عمل نوعية تسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري المحلي.

ويُعد البرنامج أحد المسارات التنموية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر الاستثمار في الإنسان وتوطين الصناعات، بدعم مباشر من جهات حكومية وكيانات اقتصادية كبرى مثل وزارة الاستثمار.

من جانبه، ثمّن المستشار الاقتصادي عيد العيد لـ«عكاظ» إطلاق برنامج توطين وظائف قطاع الصناعات الغذائية في منطقة حائل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحركاً ذكياً نحو تفعيل أحد أكثر القطاعات مرونة واستدامة في خلق الفرص الوظيفية، خصوصاً في المناطق ذات الطابع الزراعي والصناعي كحائل.

وقال العيد إن الربط بين التدريب المتخصص والتوظيف الفعلي يعكس نضج السياسات التنموية في المنطقة، ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي والتوطين الاقتصادي معاً.