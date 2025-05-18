أعلنت وزارة الداخلية، أمس (الأحد)، تجاوز عدد مستفيدي مبادرة «طريق مكة» مليون حاج منذ إطلاقها.وأسهمت المبادرة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة (2030) في تيسير استضافة المملكة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، وتعزيز شرف تقديم الخدمة لهم، من خلال كوادر وطنية مؤهلة بعدد من اللغات والتقنيات الحديثة، في تجربة إنسانية وروحانية من 11 مطاراً في 7 دول.وتهدف مبادرة «طريق مكة»، التي تنفذ هذا العام في مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية كوت ديفوار، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيّاً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.