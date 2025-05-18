نجح فريق القسطرة القلبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة في إنقاذ حياة حاج إيراني في العقد السابع من عمره بعد تعرضه لجلطة حادة في الجدار الأمامي للقلب، وذلك خلال زمن قياسي لم يتجاوز 78 دقيقة منذ لحظة التشخيص وحتى استعادة تدفق الدم إلى القلب.

وبيّن تجمع مكة المكرمة الصحي أن تفاصيل الحالة تعود إلى شعور الحاج بألم حاد في الصدر استمر نحو الساعة، إذ أُجري له تخطيط قلب كشف وجود جلطة قلبية حادة عند الساعة 09:33 صباحاً. وفي استجابة سريعة، تم نقله مباشرة إلى غرفة القسطرة القلبية، وبدأ الإجراء التدخلي بتمرير السلك القلبي في تمام الساعة 10:51 صباحاً وأُجريت القسطرة القلبية بنجاح عبر الشريان الكعبري الأيمن، إذ أظهرت الفحوصات وجود انسداد كلي في الشريان الأمامي النازل (LAD)، وتم التعامل معه وفتحه باستخدام بالون طبي، ما أسفر عن استعادة تدفق الدم بشكل طبيعي إلى عضلة القلب.

ويُعد هذا النجاح مؤشراً على الجاهزية العالية والتكامل الفعال بين الكوادر الطبية وفرق الهلال الأحمر، إذ تجاوزت سرعة الاستجابة المعايير العالمية المعتمدة للتعامل مع الجلطات القلبية، التي تحدد بـ120 دقيقة حدّاً أقصى، مما يبرز التميز الطبي والإنساني في خدمة ضيوف الرحمن.