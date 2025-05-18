رصد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، استخدام التنظيمات الإرهابية أكثر من 1.2 مليون رابط إلكتروني؛ بهدف الهروب من الرصد الرقمي، وتوجيه المستخدمين إلى محتويات بديلة.وأوضح «اعتدال» أن التنظيمات الإرهابية تنتهج وسائل خادعة بغرض التحايل على عمليات الرصد، من بينها استخدام روابط لإعادة توجيه المستخدمين، فيما تجري عمليات التصدي لهذه الأساليب، بما في ذلك إزالة أكثر 1.2 رابطٍ إلكترونيٍ، خلال الربع الأول من العام الحالي فقط، وفق النتائج التي أعلنها المركز لجهود الشراكة مع منصة «تليغرام».ويتنوع محتوى الروابط البديلة بين ملفات رقمية تتضمن محتوى دعائياً متطرفاً، ومواقع إلكترونية تستضيف محتوى محظوراً أو يصعب تتبّعه، ومجموعاتٍ وقنواتٍ على منصات تواصل ذات رقابة ضعيفة.يشار الى أن مركز «اعتدال» أعلن أخيراً جهوده المشتركة مع منصة «تليغرام» في التصدي للدعاية المتطرفة للربع الأول من عام 2025م، إذ تمكَّن من إزالة 16,062,667 مادة متطرفة، إضافة إلى إغلاق 1,408 قنوات متطرفة.