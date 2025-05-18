انضم إلى سلاح البحرية الملكي السعودي جيل جديد من الطرادات الحربية ذات القدرة العالية على المناورة والحراسة التي تم صنعها في تركيا. وذكر موقع «ديفينس توركي»، أن التسليم يأتي في نطاق برنامج التوسعة البحرية السعودي. وكانت السعودية سعت منذ وقت مبكر إلى تحديث أسطولها من الطرادات الحربية، وتغيير فرقاطاتها القديمة بأحدث ما وصلت إليه الصناعة الحربية البحرية في العالم. وتم توقيع مذكرة نيات بهذا الشأن في أبريل 2018، تنص على بناء خمسة طرادات متقدمة، وتوفير تدريب مكثف لأطقمها السعودية، والمساندة اللوجستية المطلوبة. وتبلغ قيمة مذكرة النيات المشار إليها 1.8 مليار يورو. واعتبر الموقع المشار إليه، أن امتلاك السعودية لهذا الأسطول البحري يساهم في مستهدفات الصناعات الدفاعية التي تنص عليها رؤية السعودية 2030.وعلى صعيد آخر؛ حصلت شركة فُلك السعودية - المملوكة لصندوق استثمار الثروة السيادية السعودية - على سفينتين جديدتين، ليرتفع عدد سفن أسطولها إلى ثماني سفن، منها ثلاث سفن مستأجرة. وكانت شركة فُلك لخدمات الشحن البحري (فُلك البحرية)، بدأت عملياتها في عام 2024. وتسعى الشركة إلى ربط الموانئ الإقليمية بكفاءة عالية، وتعزيز حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وفق أهداف إستراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، الهادفة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية.